Stop alla malamovida a Cagliari, nuova assemblea del Coordinamento Comitati quartieri storici

L’appuntamento è per sabato 16 alle ore 16 presso l’auditorium Scuola secondaria di I grado di via Piceno, ingresso da via Marche, per discutere sulle problematiche che interessano il cuore del capoluogo sardo. “Salute, malamovida, rumore parcheggi, ZTL, rifiuti, sicurezza” sono i temi caldi che tengono banco e che animeranno la seduta. Problematiche denunciate all’infinito quelle con cui i residenti devono fare i conti pressoché quotidianamente, tanto da aver fatto riunire i cittadini in comitati e associazioni. “Apriamo le finestre alla Marina”, “Casteddu de susu”, “Residenti via Spamo e via Cima”, “Rumore No Grazie”, “Stampace”, “Vivere a Villanova” tutti insieme per discutere e fare il punto della situazione dopo un anno in cui “nessuna soluzione e nessuna risposta” hanno arginato le situazioni denunciate a gran voce da chi abita nelle caratteristiche vie della città.