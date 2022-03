Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nel settembre del 2018 il Comune di Morgongiori e la società avevano stipulato una “Convenzione per la concessione dell’ex area cava perlite Serra Bingias finalizzata alla valorizzazione delle aree in funzione produttiva ed occupazionale nel Comune di Morgongiori” e pochi mesi dopo – ad aprile del 2019 – era stato approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica della discarica.

I consiglieri di minoranza avevano contestato alla Giunta il percorso normativo che avrebbe reso possibile l’affidamento alla A&T Project dell’area di Serra Bingias. Simone Ardu, Luca Coni e Paolo Pistis avevano anche messo in dubbio i benefici economici che la discarica avrebbe portato ai cittadini, motivo che aveva spinto l’amministrazione a procedere all’affidamento dell’area. prima dello stop definitivo da parte della Regione, il sindaco Renzo Ibba si era anche detto disponibile ad affidare la decisione a un referendum popolare.

Il Comune ha dato mandato all’avvocato Luca Casula di Oristano di avviare un tentativo di conciliazione con la società, in attesa dell’udienza fissata per le prossime settimane.

Due milioni e mezzo di risarcimento danno. È quanto chiede al Comune di Morgongiori la “A&T Project srl”, che avrebbe dovuto realizzare la contestata discarica per rifiuti non pericolosi nell’ex cava di perlite a Serra Bingias, ai piedi del Monte Arci, bocciata dal Servizio di valutazioni ambientali dall’Assessorato regionale Difesa Ambiente a causa della presenza di vincoli di uso civico in parte delle aree individuate per il progetto.

Fonte: Link Oristano

