Nei prossimi giorni sarà lo stesso sindaco Graziano Milia, come è già successo nel 2021, a firmare le ordinanze con le quali si spera di fare trascorrere un’estate più tranquilla e con meno caos in riva al mare e in tutti i rioni quartesi.

Quartu si prepara a confermare il divieto della scorsa estate, legato al consumo di alcolici, la sera, su tutto il litorale del Poetto e fuori dai locali. L’anno scorso la stretta della Giunta Milia è scattata a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva ed era durata sino a fine ottobre. L’aria che tira, nelle stanze del Comune, è di confermare l’ordinanza contro la malamovida e anche quella legata al divieto di fumo in spiaggia. Gli esperti stanno rivedendo le ordinanze di dodici mesi fa, e appare molto improbabile che arrivino grosse modifiche. Lo stop al consumo di alcolici all’aria aperta è sempre stato dalle ventuno alle sei del mattino, dal centro al litorale. L’iniziativa, dodici mesi fa, aveva incontrato il plauso degli operatori economici, in primis i titolari di chioschetti e stabilimenti balneari.

