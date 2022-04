Chi non rispetterà l’ordinanza sarà ritenuto responsabile dei danni arrecati a persone e/o cose. Sono inoltre previste le sanzioni amministrative di cui agli artt. 1164 Cod. Nav. (Inosservanza di norme sui beni pubblici) e di cui all’ art. 53 D.lgs. N. 171/2005 (Violazioni commesse con unità da diporto). Negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.

Fino alla messa in sicurezza dei tratti di costa interessati dai movimenti franosi, lo specchio acqueo di raggio 50 metri e centro nelle coordinate WGS84 Lat. 39° 59’ N Long. 008° 23,95’ E, delimitato a terra da idonea segnaletica, non sarà accessibile.

Dopo l’ordinanza firmata dal sindaco di Cabras Andrea Abis che vieta l’accesso a pedoni e a tutte le categorie di veicoli nel tratto costiero in località Su Tingiosu interessato dal cedimento di una parte della scogliera, arriva anche quella della Capitaneria di Porto di Oristano, che interdice il transito via mare, la sosta, la pesca e le attività subacquee e diportistiche in un’area ben precisa in prossimità della falesia.

Il comandante Matteo Gragnani e il sindaco di Cabras Andrea Abis

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail