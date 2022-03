Inizia dal primo aprile il mese di graduale alleggerimento del green pass che, in base all’ultimo decreto approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta ufficiale, sarà eliminato per tutte le attività a partire dal primo maggio. Ecco cosa cambia da venerdì per i trasporti pubblici. Dal primo aprile cade l’obbligo della certificazione verde anti-Covid su autobus, metropolitane, tram e tutti gli altri mezzi del trasporto pubblico locale. Resta obbligatorio, tuttavia, indossare la mascherina Ffp2. Fino al 30 aprile per viaggiare in aereo, nave, treni e bus interregionali, Intercity e sull’Alta Velocità servirà però almeno il green pass base, quello che si ottiene con due dosi di vaccino oppure con un tampone rapido o molecolare. Resta l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

