Stop al rischio idraulico a Settimo San pietro, via ai lavori

I fondi complessivi ammontano a 485 mila euro e interessano le località Is Carroppus, Rio Cungiaus, e Su Leunaxiu, Rio Funtana Baxiu. In previsione delle tanto attese piogge che da mesi non bagnano l’arida, oramai, terra sarda, il Comune dell’hinterland cagliaritano corre ai ripari e mette in movimento ruspe e operai per importanti opere per la tutela del territorio. A Is Carroppus si prevede la demolizione del tombino in via Re di Puglia e il ripristino dell’alveo naturale e degli argini del rio Is Cungiaus, che verranno collegati a quelli attualmente esistenti con la stessa dimensione e forma.

Le arginature delle sezioni di monte e valle, necessitano una manutenzione straordinaria, quindi si prevede la pulizia e lo sfalcio della vegetazione la ricarica arginale, dove necessario, con l’utilizzo di terre provenienti da cave di prestito. Da via Re di Puglia non sarà più possibile attraversare il rio Is Cungiaus, sarà individuata una viabilità alternativa, verrà realizzata una nuova strada rurale, in terra, che collegherà la via Re di Puglia con la via Tagliamento, quest’ultima diventerà una strada di importanza strategica, in quanto sarà l’unica che permetterà il collegamento viario tra il centro abitato e quello agricolo.

Il tracciato della strada di nuova realizzazione è stato studiato a cavallo tra i confini dei lotti in modo da evitare di abbattere gli ulivi presenti nel sito. Questi, in sintesi, parte dei lavori che verranno effettuati. Per quanto riguarda invece le opere in località Su Leunaxi, tra gli altri lavori, si evidenziano, per gli attraversamenti, la manutenzione straordinaria con la sostituzione dei tubolari esistenti attraverso l’inserimento di una struttura scatolare chiusa che verrà ancorata al suolo per evitare danneggiamenti. Ai tombini, anche se rimarranno con le stesse volumetrie, verrà aumentata la capacità di deflusso delle acque.