Stop ai pregiudizi sull’autismo, incontro a Monserrato

Monserrato – Superare lo stigma che ruota intorno all’autismo, questa sera un incontro alla Casa della Cultura alle ore 17: attraverso le storie di Niccolò, Valentina, Giulia, Federico e di altri giovani, un modo per parlare di autismo in chiave costruttiva e contro ogni forma di pregiudizio. L’Associazione S’Atza, come sempre attenta a svolgere al meglio un ruolo di divulgazione anche su temi socialmente rilevanti, ha scelto in prossimità del Natale di dare segnali di speranza e inclusione parlando di autismo e di come si possa superare lo stigma che circonda i soggetti che ne sono portatori.

In questo evento parteciperanno a vario titolo esperti sul tema come Claudia Lerz, assessore alle politiche sociali di Monserrato, e lo scrittore ed editor Paolo Montaldo ma anche e soprattutto le famiglie di ragazzi che porteranno la loro testimonianza di superamento dello stigma, un modo per rendere onore alle capacità creative che sanno mettere in campo con determinazione e passione al pari di coloro che non hanno questa “caratteristica”.