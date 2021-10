Stop agli allagamenti e messa in sicurezza del sottopasso a Terralba: interviene la Provincia

Terralba Lavori anche sui tratti di asfalto più rovinato. Gli interventi erano stati chiesti dal sindaco Sandro Pili Tecnici e operai al lavoro per la manutenzione della strada provinciale 61, che collega Terralba con la Statale 131. I lavori urgenti erano stati chiesti nelle scorse settimane alla Provincia di Oristano dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Pili. “La Provincia”, spiega Pili, “ha avviato gli interventi di verifica e pulizia delle griglie e del sistema di scarico delle acque”. La speranza è che con queste opere si riesca finalmente a risolvere il problema degli allagamenti del sottopasso. Pili si era rivolto all’amministrazione provinciale in seguito all’ennesimo allagamento, avvenuto il 10 settembre. In quell’occasione si era resa necessaria l’interruzione del traffico in via precauzionale.

Gli interventi in corso riguardano anche la messa in sicurezza della pavimentazione stradale. “Una squadra inviata dalla Provincia ha fatto una verifica sullo stato della strada”, continua il sindaco di Terralba. “Ci hanno comunicato che in questa fase ripristineranno i tratti più compromessi”. Almeno per il momento quindi niente bitumatura totale. “La speranza è che l’ente riesca a reperire le risorse necessarie alla programmazione di un intervento più ampio”, prosegue ancora Pili, “auspichiamo che presto venga redatto un progetto complessivo”. “Queste opere sono comunque un primo segnale”, conclude il sindaco di Terralba: “si tratta di interventi che nell’immediato metteranno in sicurezza la Provinciale”. Venerdì, 8 ottobre 2021

Fonte: Link Oristano