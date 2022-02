Basta disagi alla piscina di Terramaini. Il Comune ha deciso di mettere mano una volta per tutte al grande impianto sportivo di Pirri: la giunta comunale ha finanziato il progetto finalizzato “al miglioramento del microclima interno dell’ambiente per favorire la fruibilità agli utenti”.

Il finanziamento dell’intervento arriva dopo le indicazioni formulate dai tecnici dell’amministrazione comunale, dei sopralluoghi effettuati e del confronto con la società che gestisce l’impianto natatorio. Nel corso dei quali è emersa la necessità di portare l’umidità relativa nell’ambiente a valori ammissibili, intervenendo sul sistema di trattamento aria e di distribuzione della stessa.

L’altra piscina che verrà sistemata è l’“Esperia” di via Pessagno nel quartiere di Monte Mixi, all’interno del quale svolge anche un’importante funzione sociale. Anche qui scatta la manutenzione straordinaria. All’interno dell’area sportiva è presente un edificio adibito a campo di basket, un edificio adibito ad impianto natatorio, degli spazi esterni nei quali sono ubicati degli impianti sportivi polivalenti.

La presenza continua di attività sportiva, vista l’importanza che riveste l’impianto natatorio all’interno del quartiere e nell’ambito del territorio cittadino, esige la necessità della ristrutturazione.

