Stipula un’assicurazione on-line con un bonifico da 420 euro, ma è una truffa

San Vito

I carabinieri denunciano il responsabile

Ha cercato sul web un contratto per l’assicurazione della propria auto e, visti i prezzi molto vantaggiosi in un sito web, ha deciso di stipulare un contratto, pagando 420 euro. Ma ben presto si è accorto di non aver attivato nessuna polizza assicurativa.

La vittima è un operaio di 30 anni di Muravera, residente a Silius, che ha subito presentato querela ai carabinieri della stazione di San Vito.

Le indagini dei militari hanno portato all’individuazione del responsabile, che è stato denunciato. Si tratta di un ventiquattrenne ucraino, operaio saltuario, senza fissa dimora, gravato da numerosi e specifici precedenti di polizia per vicende simili.

Il giovane si era presentato come agente di una nota compagnia assicurativa, ma ora dovrà rispondere del reato di truffa aggravata.

I carabinieri hanno individuato il ventiquattrenne seguendo il percorso del denaro, grazie anche alla collaborazione di un istituto bancario.

Mercoledì, 28 giugno 2023

Fonte: Link Oristano