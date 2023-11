"Stiamo con Todde ma la nostra mano resta tesa per costruire l'unità"

La coalizione del campo largo si stringe in maniera solidale intorno alla candidata alla presidenza della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Dopo le note vicende della giornata odierna, le 12 sigle che hanno raggiunto da tempo l’accordo e si sono espresse compatte sul nome di Alessandra Todde alla guida del governo isolano, vogliono non solo esprimere solidarietà ma anche fare chiarezza, si legge in una nota congiunta.

Il campo largo sottolinea infatti ancora una volta come vi sia la necessità di un confronto corretto e leale, e ribadisce che la scelta della candidata é stata una scelta maturata nei mesi, da 12 sigle politiche, che hanno lavorato a un programma unitario che nei prossimi giorni sarà reso pubblico.

“La nostra mano rimane tesa alla costruzione dell’unità – hanno detto gli esponenti del campo largo – laddove ci sia rispetto reciproco e la volontà di costruire una vera coalizione, che abbia come unico obiettivo quello di finalmente dare finalmente le risposte adeguate ai sardi delusi con una proposta politica sarda e di valenza programmatica da subito.

Vogliamo garantire – oltre i personalismi – un governo solido e credibile nell’interesse di tutti i sardi”.