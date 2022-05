Steward saluta in sardo su volo Ryanair, applausi e risate - Sardegna

Un'originale benvenuto a Torino per i passeggeri del volo Ryanair in arrivo da Cagliari giovedì mattina. Lo ha dato uno steward che ha parlato in sardo, non lesinando battute e scatenando applausi e risate tra i viaggiatori, la maggior parte evidentemente isolani che hanno apprezzato l'intermezzo. A scovare il filmato realizzato all'interno dell'aereo il quotidiano on line Youtg.net che lo ha integralmente pubblicato anche sui social, ottenendo centinaia di visualizzazioni.

Tra le comunicazioni ufficiali anche alcune, più divertenti, fatte in "limba" campidanese (tipica del sud dell'Isola) quella sulla musichetta che segnala l'atterraggio dell'aereo Ryanair "Non poneus sa musichedda de s'aterràgiu ca fait piedadi", ossia "non mettiamo la musichetta dell'atterraggio perché fa pietà".

Oppure, sempre tradotto dal sardo, "State attenti quando prendete i bagagli, che altrimenti vi finiscono addosso e date sempre la colpa a me" o ancora un messaggio per i fumatori, "smettete che fate un favore al mondo e puzza". Infine "se avete bisogno di più informazioni andate sul sito di Ryanair che tanto non funziona". Poi il saluto finale - "Grazie per essere stati con noi quassù, e a presto, magari domani, dopodomani..." - accompagnato da risate e applausi e qualche "bravo!".



Fonte: Ansa Sardegna