Steve McCurry al lavoro in Sardegna, tappe anche a Cabras e Sedilo

Cabras

Immagini e incontri per un nuovo progetto del maestro del reportage

Un viaggio intenso e ricco di suggestioni. Steve McCurry, il fotografo statunitense autore di grandi reportage, ha lavorato per sei giorni in Sardegna su un progetto del quale per ora si sa molto poco.

Tra il 12 e il 18 giugno, McCurry ha viaggiato tra Barbagia, Oristanese e Sulcis: Ottana, Mamoiada, poi Sedilo e Cabras, e infine Carloforte e Calasetta.

Il viaggio è stato organizzato da Michele Piras e Valerio Atzori di Efficio Lucem Studio con Eolo Perfido (l’assistente di McCurry), in collaborazione con la Film Commission della Regione Sardegna e con il supporto dell’associazione “Boes e Merdules Betzos” di Ottana, l’associazione Atzeni di Mamoiada, Matteo Leone e Marco Luxoro.

“A distanza di tre anni”, dice Gianluca Aste, presidente della Fondazione Sardegna Film Commission, “dopo il bellissimo incontro post lockdown alla galleria comunale di Cagliari, il maestro McCurry torna in Sardegna per un confronto immersivo, più diretto, con le nostre comunità e con la ricchezza delle contraddizioni di paesaggio, storie personali, gesti individuali e riti collettivi, oggetti di scena e strumenti del quotidiano”

“Il risultato”, conclude il presidente Aste, “è un racconto contemporaneo insieme cinematografico e multipiattaforma, multigenerazionale e made in Sardegna, del quale siamo orgogliosi perché nato insieme alla Sardegna Film Commission, da un inedito location scouting di emozioni e anime che si incontrano di fronte all’obiettivo che osserva e ritrae, con cura e tenerezza, curiosità e stupore”.

