Stefano Marongiu, il 48enne deceduto per un malore in Germania è di nuovo a Serramanna

È nuovamente nel suo paese Stefano Marongiu, il 48enne deceduto per un malore improvviso la scorsa settimana in Germania e per il quale l’intera comunità si è prodigata per portare in Sardegna la salma: domani pomeriggio si svolgeranno i funerali. Un lutto che ha sconvolto i tanti amici che mai ha dimenticato sebbene da anni risiedesse oltre mare per lavoro. Era impiegato presso una gelateria e, ogni qualvolta poteva, tornava a Serramanna per abbracciare i familiari e gli amici. Per lui era stata aperta una raccolta fondi per aiutare la famiglia con le onerose spese da affrontare per il trasporto della salma e anche il sindaco Gabriele Littera aveva espresso cordoglio e vicinanza per la morte improvvisa di Stefano. Domani, quindi, l’ultimo saluto che si terrà alle ore 17.