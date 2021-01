Stefano Deliperi del Grig a Radio CASTEDDU: “Bene cacciare il 2020, ma non con i botti”

Stefano Deliperi, presidente del Grig, a Radio CASTEDDU interviene riguardo alla notte di Capodanno combattuta con botti e petardi: “Probabilmente la gente aveva voglia di festeggiare, soprattutto di cacciare via il 2020. Ma non è questo il modo però; lo si dice, lo si ripete ormai da tanto tempo: i botti tradizionali come li conosciamo sono un danno sia per i nostri amici animali ma anche per tante persone che comunque sia hanno una particolare sensibilità. Si può festeggiare, ma non necessariamente bisogna combinare cose di questo genere che sono pericolose anche per l’incolumità di tante persone. Abbiamo visto anche a Cagliari dei feriti, purtroppo eventi che sarebbe stato molto bene evitare nonostante i tanti appelli al buon senso che sono stati rivolti alle persone. Però ogni anno è sempre la stessa cosa, quest’anno addirittura anche di più”.

