Stazione marittima P.Torres diventa polo intermodale Arst - Sardegna

(ANSA) - PORTO TORRES, 15 MAR - Intesa tra Regione, Comune di Porto Torres, Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Consorzio Industriale provinciale di Sassari, Arst e Atp Sassari per la riorganizzazione dei servizi di trasporto nell'area portuale di Porto Torres.

Nel dettaglio saranno estese le linee dell'Arst verso la stazione marittima, realizzando il capolinea con stalli di sosta nelle immediate vicinanze per consentire l'accesso immediato ai mezzi da parte dei passeggeri. Sarà realizzato un percorso pedonale per il collegamento della stazione marittima con la stazione ferroviaria Rfi e verrà chiusa al traffico di veicoli privati la sezione stradale di via Antonietta Bassu per consentire ai mezzi dell'Arst di compiere le manovre con tempi certi. L'edificio della stazione marittima diventerà stazione intermodale passeggeri e sarà gestito dall'Arst per i cui mezzi saranno attrezzati gli stalli di sosta con pensiline per la protezione dagli agenti atmosferici. Ci sarà un nuovo impianto di illuminazione pubblica nell'area antistante e sarà rimossa la recinzione tra la viabilità comunale e le aree portuali dove saranno destinate a parcheggio le aree contigue alla scalinata.

Nell'area contigua alla stazione marittima, invece, convergono i servizi a navetta, erogati dall'Autorità di sistema portuale, utilizzati dai passeggeri in imbarco o sbarco dalle diverse banchine del porto, recentemente implementati con un nuovo appalto.

"Il porto e la città di Porto Torres - ha detto l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro - potranno contare da quest'estate su un importante nodo di scambio tra i diversi servizi di trasporto, un centro intermodale moderno ed efficiente, a costo zero, al servizio dei turisti e di tutti i sardi. Al momento - ha spiegato - i passeggeri che intendono effettuare il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro sono costretti a compiere a piedi lunghi percorsi, spesso non sicuri. La stazione marittima, di proprietà del Comune, anche se si trova in posizione baricentrica rispetto alla stazione ferroviaria e alle banchine di ormeggio dei traghetti che servono i collegamenti in regime di continuità territoriale con la Penisola e il collegamento regionale con l'Asinara, non è adeguatamente collegata con i punti di arrivo e partenza dei passeggeri che utilizzano gli autobus urbani ed extraurbani ed è quindi sottoutilizzata". (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna