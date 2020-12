Stato di agitazione del personale dell’Ospedale San Martino

Proclamato dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil e Cimo

Lo stato di agitazione del personale dell’Ospedale San Martino di Oristano è stato proclamato dalle federazioni provinciali della Funzione Pubblica CGIL, della Cisl Funzione Pubblica, della Uil Federazione Lavoratori Pubblici e della Cimo, Confederazione Italiana Medici Ospedalieri.

Questo il testo integrale del documento inviato al Prefetto e ai vertici locali e regionali della sanità sarda.

La sanità Oristanese, che già si trovava in una persistente situazione di emergenza dovuta ai tagli, ai vari interventi di riordino e all’assenza di politiche occupazionali in grado di colmare le carenze di organico, è stata travolta dalla seconda ondata del fenomeno pandemico, un impatto devastante reso bene dal pronto soccorso chiuso, giusto per citare solo il più evidente punto critico. In tutto ciò hanno certo influito le carenze e la situazione di difficoltà ereditate negli anni ma, soprattutto, l’essersi fatti trovare impreparati rispetto ad un avvenimento preventivato e prevedibile. Nei mesi scorsi non si è proseguito nel completare il percorso tracciato nella prima ondata: rafforzare la sanità territoriale, strutturare le USCA, coinvolgere e formare i medici di medicina generale, monitorare le strutture residenziali per anziani ed il circuito dell’assistenza domiciliare, ed ancora, reperire le unità lavorative necessarie per integrare gli organici. Non lo si è fatto, neanche dopo le follie agostane, quando ormai, era evidente il dilagare del virus, né, si è tentato, di avviare diffusi screening per cercare di arginare il fenomeno. Nulla di tutto questo. Si è preferito concentrarsi sulla legge di riordino, sul riassetto dei vertici della Sanità e poco altro.

Allo stato, di fronte ad un sistema al collasso, gli unici interventi con scarso successo che registriamo risultano mirati solo a tappare qualche falla nel disperato tentativo di contenere l’imponente, inarrestabile effetto del virus.

Per tamponare un emergenza se ne creano altre di proporzioni più importanti, come nel tentativo di colmare le carenze di organico spostando personale, non formato, non organizzato, non protetto, in questo modo senza risolvere il problema, determinando riduzione e chiusura di servizi.

Il tutto, ovviamente, senza alcun confronto, né con gli amministratori nella Conferenza di azienda, né ancor meno con le organizzazioni sindacali, sacrificando cosi, al regime emergenziale, ogni diritto possibile.

Non è un caso se, di fronte alla incapacità del sistema sanitario di assicurare l’esercizio del diritto alla salute ed alle cure o anche più semplicemente di far fronte all’emergenza COVID, diversi amministratori, lasciati soli e senza strumenti, per proteggere le proprie comunità, stanno disponendo la chiusura o come si usa dire il lockdown. Le denunce, le richieste di intervento, le grida di allarme, che da più parti si sono levate, dalle organizzazioni sindacali ai pazienti, dagli amministratori locali al volontariato, ben poco hanno prodotto rispetto ad un’istituzione regionale sempre più lontana ed impermeabile alla critica, al confronto e, soprattutto ci pare, anche ai bisogni delle persone. Una situazione difficile e di dimensioni enormi, che però poteva e doveva essere affrontata diversamente. Non certo smantellando ciò che aveva funzionato nella prima ondata e, ancor meno, mettendo in discussione la capacità di dare risposte agli altri bisogni di salute. Occorreva ed occorre, pensare ad una azione che assieme all’emergenza consenta di guardare in prospettiva per evitare il concreto rischio di ritrovarsi alla fine del tunnel con le sole macerie. Occorreva ed occorre, ancor più per la straordinarietà del momento, il pieno coinvolgimento degli amministratori per definire azioni comuni in grado di governare il fenomeno prima che investa l’unico presidio esistente, l’ospedale San Martino. Occorreva coinvolgere e confrontarsi con il Sindacato per costruire percorsi chiari di impiego in sicurezza dei lavoratori, e, per trovare soluzioni condivise per la gestione di una situazione senza precedenti. Occorreva ed occorre una stringente pianificazione del modello organizzativo in grado di dare certezze e stabilità ad un sistema già di suo in affanno. Ancora occorreva ed occorre, oggi più che mai, una decisa e celere azione di reperimento di nuove unità lavorative per reintegrare gli organici del presidio ospedaliero e dei distretti territoriali e, in questo ambito, delle USCA.

Tale azione non può e non deve limitarsi al solo teorico periodo dell’emergenza COVID, ma deve guardare al futuro, per assicurarlo al sistema sanitario del post pandemia. Nulla di tutto questo, e così, in questo modo le lavoratrici ed i lavoratori, già provati dalla prima ondata, e dalla non semplice fase di riavvio, sono così oggi giunti allo stremo, per l’entità del lavoro, sproporzionato alle forze in campo, per le tante problematiche legate alla sicurezza, ma ancora di più per questa situazione di incertezza organizzativa che li ha privati di punti di riferimento certi.

Si segnala anche la recente sottrazione di un locale della Radiologia DEA per essere annessa al PS OBI per la creazione di un area grigia di valutazione del paziente, che quindi consta di una sola stanza nonostante più volte abbiamo assistito all’arrivo di più pazienti contemporaneamente. Il posizionamento di un muro di separazione alla fine del corridoio della radiologia, oltre a determinare un chiaro disagio nel personale dato che la stanza in questione era assegnata al Tecnico di Radiologia di guardia, impedisce di poter accedere a una via di fuga individuata nel piano anti incendio della struttura aziendale di prevenzione e protezione. Protocolli, procedure, misure organizzative, catene di comando, paiono affidati, più ad enunciazioni o modelli teorici, che realmente tradotti e praticati da una visibile e comprensibile azione di governo dei processi, senza che almeno si sia riusciti a contenere l’emorragia di personale, né per conseguenza a dare risposte significative in tal senso.

In tale contesto come non sottolineare le migliaia di esami programmati che sono saltati sia a livello ambulatoriale che ospedaliero e rinviati a data da destinarsi ? Data che ovviamente nessuno conosce e che ha portato pazienti cronici e oncologici a dover saltare le necessarie visite periodiche che garantiscono la sorveglianza della malattia. Così come ci preme sottolineare tutti i percorsi diagnostici di screening e i relativi percorsi terapeutici ad essi collegati che non si riesce più a portare a termine per i motivi sopra espressi. Ricordiamo che la stessa ATS li ha quantificati per l’area socio sanitaria oristanese in circa 38500! Questa situazione, non pare accennare alcun miglioramento, nonostante, le segnalazioni, le denunce, le diffide, che da più parti si sono levate, ed anzi l’incremento della pressione dei contagi sul sistema lascia ben immaginare in un probabile quanto veloce tracollo, in cui le prime vittime già oggi sono quelle lavoratrici e quei lavoratori che per mesi abbiamo chiamato eroi e che oggi condanniamo assieme alle loro famiglie a questo triste ed immeritato destino.

Le federazioni provinciali di FP CGIL – CISL FP – UIL FPL – CIMO a tutela di tutti gli operatori della sanità oristanese e degli stessi utenti, alla luce di questa inconcepibile situazione, si vedono costrette a proclamare

LO STATO DI AGITAZIONE

con tutte le conseguenze che questo comporterà anche nell’erogazione dei servizi in un momento così delicato. Per queste ragioni siamo a chiedere la convocazione urgente, presso la sede dell’Ufficio Territoriale di Governo, di un incontro che metta assieme i tre soggetti della ASSL di Oristano ( Direttore di Presidio, Direttore di Area,), il Presidente della Conferenza Sociosanitaria, l’Assessore Regionale alla Sanità, il Commissario dell’ATS, il Responsabile Regionale della Protezione Civile, per definire un chiaro piano di superamento dell’attuale situazione. In tal senso significhiamo che alle condizioni date, per le scriventi, ci sono tutti i presupposti per la messa in mora ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss. c.c., strumento, come noto, sancito in legge a tutela e garanzia del lavoratore, che non escludiamo di porre in essere, con tutte le conseguenze del caso, se anche questa sollecitazione dovesse risultare inascoltata. Va da sé, infatti, che se non si assicurano condizioni ragionevoli di lavoro e in sicurezza, o peggio ancora, come in questo caso, si scaricano sui lavoratori i limiti e le carenze del datore di lavoro, il meccanismo di protezione legittima l’azione conseguente.

FP CGIL S. FRONTEDDU – CISL FP S. SEONI – UIL FPL M. ZUCCA – CIMO GP SULIS

Venerdì, 4 dicembre 2020

