Una serata di musica da camera che si preannuncia coinvolgente e di gran qualità. L'ottavo appuntamento con la Stagione concertistica del Teatro Lirico, mercoledì 25 maggio alle 20.30, segna il debutto a Cagliari di Tom Borrow. Il pianista israeliano, classe 2000, star della tastiera e promessa del concertismo internazionale, sarà protagonista di un recital costruito attraverso una scelta di affascinanti pagine. Un itinerario tra le atmosfere romantiche di Chopin della prima metà dell'Ottocento, quelle mitteleuropee di inizio Novecento di Janáček, per arrivare a quelle russe, in pieno secondo conflitto mondiale, con Prokof'ev.

Nel dettaglio il programma musicale prevede infatti l'esecuzione di: Sonata in mi bemolle minore per pianoforte "1.X.1905" di Leoš Janáček; Fantasia in fa minore per pianoforte op. 49, Ballata n. 3 in La bemolle maggiore per pianoforte op. 47, Polacca-Fantasia in La bemolle maggiore per pianoforte op. 61 di Fryderyk Chopin; Sonata n. 6 in La maggiore per pianoforte op. 82 di Sergej Prokof'ev.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e 30 minuti circa, compreso l'intervallo. Nel gennaio 2019 Borrow è stato chiamato a sostituire la rinomata pianista Khatia Buniatishvili in una serie di 12 concerti con l'Israel Philharmonic Orchestra. Con solo 36 ore di preavviso, si è esibito con un clamoroso successo di pubblico e di critica. Recentemente è stato nominato artista della Bbc New Generation 2021-23. Il suo primo album uscirà presto su Hanssler Classic.



