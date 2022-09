Bollette della luce: l’Arera ha comunicato che il costo dell’energia elettrica da ottobre subirà, anche in Sardegna, un aumento del 59%. Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l’agenzia che fissa le tariffe per il mercato tutelato ha limitato l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, ha evitato il raddoppio. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nel 2022 (1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022) sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021 (i 12 mesi equivalenti dell’anno precedente).

L’intervento eccezionale dell’Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha dunque ridotto al +59% l’aumento del prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela. “I prezzi all’ingrosso del gas, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle tensioni finanziarie, avrebbero portato ad un incremento del 100% circa, nonostante l’intervento del Governo con il decreto Aiuti bis” spiega l’Authority. Tutta la notizia sul nostro giornale partner Quotidiano.net .

L'articolo Stangata sulla bolletta della luce in arrivo anche in Sardegna: “Aumenti del 59%, prezzi mai visti prima” proviene da Casteddu On line.