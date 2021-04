“Stangata sui pass parcheggio per i residenti a Cagliari: aumento del 400 %”

Stangata sui pass per la sosta in centro. Il documento che consente il parcheggio ai residenti non costerà più 5 euro ma 25. La denuncia è del Pd in consiglio comunale. “Il sindaco di Cagliari non vuole sentir pronunciare “buco di bilancio”…chiamiamole TASSE allora…”, scrive Fabrizio Marcello, capogruppo Pd.

Secondo il gruppo dem il primo cittadino aumenta il pass dei residenti del 400%, “si passa da 5 euro a 25 euro. Tenendo conto che ci sono 4.500 pass in città è previsto un aumento di 90.000 euro, passando da 22.500 euro a 112.500 euro”

La Tassa sui passi carrabili aumenta del 20%. L’introito del 2020 era di un milione di euro, nel 2021 si passa a 1 milione 200 mila euro con 200 mila euro in più a carico dei residenti.