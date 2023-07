Stallo terminato per il dolce Tigro, ora appello per chi vuole adottarlo col cuore

RADIO ZAMPETTA SARDA:” STALLO TERMINATO PER TIGRO. SI CERCA ADOZIONE DEL CUORE.”

Questa è l’ultima possibilità per Tigro di trovare un’adozione, dopo di che tornerà in strada.

Cerco qualcuno disposto ad accogliere Tigro che abbia un giardino o un terreno in sicurezza.

Ama stare all’aperto, durante lo stallo ha dimostrato insofferenza a stare rinchiuso. Tigro è stato castrato una settimana fa, è Fiv positivo, è stato curato per un piotorace, ha una pneumopatia e una massa in un polmone di cui ancora non conosciamo la natura. È molto diffidente verso le persone, ma secondo me lavorandoci un po’ potrebbe anche diventare un gatto docile.

È bravissimo con gli altri gatti. Diamo una possibilità a Tigro vi prego aiutate con le condivisioni.

Info Michela 3467560555

