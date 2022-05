Stallo per Tigrotto cercasi, l’appello a Radio Zampetta Sarda

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI FAUSTA:” CERCO DISPERATAMENTE UNO STALLO PER TIGROTTO. AIUTATECI!”

Tigrottino, micio forastico, fiv felv positivo sintomatico.

Voglio provarci a trovargli un posto sicuro dove trascorrere il tempo che gli rimane da vivere, rimetterlo nel territorio significherebbe non poter controllare il suo stato di salute e non avere la possibilità di intervenire in modo tempestivo con le cure nel momento in cui ne avrà bisogno. Tigrottino è un micio di una delle colonie che seguo, due settimane fa ha smesso di mangiare e quindi l’ho catturato e da allora è ricoverato . Purtroppo non è pensabile tenerlo ricoverato a vita, vi lascio immaginare i costi ma è altrettanto difficile saperlo per strada in balia del suo male.

Chiunque possa mettergli a disposizione una stanza può contattarmi al 3898511914 ovviamente le cure e il cibo saranno a mio carico.

