Stagno di Cabras, partono i lavori di sistemazione del percorso naturalistico

Cabras

Prevista anche l’installazione di un sistema di filtraggio per l’acqua piovana

Al via i primi lavori di valorizzazione del percorso naturalistico e turistico che si svilupperà attorno allo stagno di Cabras e andrà a sommarsi a un’ampia campagna di interventi di riqualificazione dell’area. Con un progetto voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis, sarà sistemato il camminamento pedonale e ciclabile, partendo da via Gallura per arrivare fino alla piazza Stagno. Realizzato con materiali compatti e in piena armonia cromatica con l’ambiente circostante, il percorso sarà percorribile a piedi o in bicicletta. In un secondo momento i lavori raggiungeranno l’area panoramica di Su Pottu.

“Quello sul lungo stagno è un intervento al quale teniamo in modo particolare, perché opera sulla riqualificazione di una delle aree che maggiormente identificano Cabras. Oggi prende il via dopo un lungo e articolato percorso di progettazione e autorizzazioni”, ha detto il sindaco Abis. “Stiamo agendo su una zona a forte tutela ambientale e paesaggistica che ha richiesto un’attenzione particolare durante tutto l’iter preparatorio, iniziato nel 2019 con la firma degli accordi e che adesso comincia a portare i suoi frutti”.