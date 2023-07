Stagni in pericolo per la mancata pulizia dei fondali. Cera (FI) richiama Giunta e Agenzie: “Fondi bloccati”

Oristano

Chiesti interventi urgenti, si rischia la moria dei pesci

Con le alte temperature di questi giorni timori negli stagni dell’Oristanese per la presenza di alghe e per il rischio a cui è sottoposto il patrimonio ittico. Se ne fa interprete il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, che lamenta il mancato utilizzo di sei milioni di euro stanziati dalla Regione.

“Prendendo spunto da ciò che nei giorni scorsi è stato denunciato dal presidente della coop Sant’Andrea, concessionaria dello stagno di S’Ena Arrubia, il quale comunica agli enti interessati la massiccia presenza di alghe nello stagno e l’altissimo rischio che conseguentemente ne deriva per la sopravvivenza delle specie ittiche e dei mitili presenti”, afferma Cera. “Ricordo che analoga situazione si era verificata in passato nello stagno di Marceddì e, precedentemente ancora, in quelli di Santa Giusta e Cabras”.

“Quanto si sta presentando agli occhi degli operatori della piccola pesca è raccapricciante”, afferma il consigliere Cera, “ed è certamente da attribuire alle alte temperature di questi giorni, ma anche e soprattutto alla mancanza di interventi di pulizia e manutenzione straordinaria dei canali che ossigenano gli stagni e le peschiere da parte di chi ne ha competenza, ossia la Regione”.

“Il fatto più grave”, denuncia il consigliere regionale di Forza Italia, “è che nel bilancio della Regione e delle agenzie sono bloccati ben 6 milioni di euro iscritti in legge, per volontà del sottoscritto, da oltre due anni e, ad oggi, risultano inutilizzati. La situazione non è certamente più tollerabile, anche in relazione al rischio che i pescatori stanno correndo, ovvero quello di assistere alla moria per asfissia del patrimonio ittico, fonte di reddito e occupazione per tante famiglie dell’oristanese e non solo”.

“Pertanto”, conclude il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, “faccio appello all’esecutivo regionale e ai commissari delle agenzie competenti affinché intervengano scongiurando ogni possibile rischio per il comparto e anche per l’ambiente lagunare, già abbondantemente stressato dalle alte temperature che stanno caratterizzando la stagione estiva. Si spera tanto che non succeda nulla di quanto si teme, ma se malauguratamente dovessero presentarsi delle morie e conseguenti ingenti danni economici, la Regione dovrà necessariamente accollarsi il rimborso dei danni e il mancato reddito, il livello di rischio è altissimo, non si attenda oltre”.