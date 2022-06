Cabras

Un’intera giornata a Is Arutas costerà 10 euro per le auto. Installati più totem per i pagamenti

Stagione più salata nelle spiagge del Sinis, dove da venerdì (10 giugno) entrerà in funzione il servizio di parcheggio a pagamento. Le tariffe sono aumentate di 50 centesimi l’ora rispetto alla scorso anno.

Per stare un’intera giornata a Is Arutas – la spiaggia più cara del litorale – i bagnanti dovranno sborsare 10 euro se arrivano in macchina, 15 se hanno il camper e 7,50 se raggiungono la spiaggia in moto.

Costeranno meno le altre spiagge: per le auto 7,50 euro la giornata a Mari Ermi, Maimoni, San Giovanni, 11 euro per i camper e 5,50 per le moto.

Per il pagamento dei parcheggi il Comune ha provveduto a installare tre totem in più, nella speranza di ridurre le lunghe file degli anni scorsi. Complessivamente nelle diverse spiagge ce ne saranno 27.

Il parcheggio si pagherà dalle 8 del mattino alle 20 e dall’1 alle 8, con una pausa di cinque ore per permettere ai locali delle località turistiche di lavorare. La tariffa notturna sarà inferiore rispetto a quella diurna.

L’abbonamento stagionale costerà 50 euro per le auto, 75 per i camper e 40 euro per le moto. Come di consueto avrà un costo minore l’abbonamento riservato ai residenti a Cabras: costerà 15 euro sia per auto che per moto, 30 euro per i camper.

Anche per entrare nei bagni si dovrà mettere mano al portafoglio: un euro a persona. Ci sarà un addetto fisso che si occuperà della pulizia.

Nel sito muvin Cabras (e nella App) è possibile visionare tutte le tariffe, per ciascuna spiaggia. Nello stesso sito è possibile richiedere l’abbonamento, che potrà essere anche effettuato negli uffici di via Tharros, aperti da lunedì. Negli sportelli, operativi dalle 9 alle 13, sono stati aumentati gli addetti per ridurre i tempi di attesa.

Mercoledì, 8 giugno 2022