“Stagione da salvare, subito i vaccini per gli operatori turistici”

L’appello del consigliere regionale Corrias alla Giunta Solinas Vaccinare gli operatori sardi del turismo per salvaguardare la stagione turistica. Il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias chiede al presidente Christian Solinas e all’assessore della Sanità Mario Nieddu che la categoria degli operatori turistici sia inserita nel calendario vaccinale. “La Giunta regionale”, scrive in una nota, “deve adottare provvedimenti straordinari a salvaguardia della stagione turistica alle porte e del comparto che è ormai allo stremo”. “Se si rimane con le mani in mano”, prosegue Corrias, “la Sardegna, meta ambita dai vacanzieri, corre il rischio di non riuscire a reggere la concorrenza di altre destinazioni europee e italiane che hanno optato per scelte che, in ambito sanitario, garantiscono condizioni di sicurezza ormai imprescindibili per il turista”.

L’esponente del Pd chiede quindi alla Regione di tutelare l’intero settore turistico sardo. “È risaputo quanto si sta facendo nelle isole della Grecia o quanto sta accadendo a Capri, o in altri comuni della costa campana a forte vocazione turistica. Non si potrà certo conseguire il traguardo di avere vaccinato tutti i sardi entro il mese di maggio”, sottolinea ancora Corrias, “ma di sicuro si potranno fornire rassicurazioni ai turisti e rendere l’isola appetibile ai visitatori se si riuscirà a vaccinare almeno gli operatori turistici”. “Il turismo”, conclude il consigliere regionale del Pd, “è un’attività importante della nostra economia, con migliaia di occupati e tantissime imprese artigiane e agricole che sono a esso collegate: non possiamo permettere che continui a subire i danni delle chiusure e dobbiamo attrezzarci per la sua ripresa. Chiediamo perciò al presidente e all’assessore Nieddu di volersi attivare, anche con il Governo nazionale, per l’adozione di un calendario vaccinale che dia spazio agli operatori del comparto”. Martedì, 20 aprile 2021 L'articolo “Stagione da salvare, subito i vaccini per gli operatori turistici” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano