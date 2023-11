Staffetta nella giunta comunale di Ruinas, due nuovi assessori

Ruinas

Il sindaco Tatti riassegna le deleghe

Avvicendamento nella giunta comunale di Ruinas. Gli assessori Paolo Vargiu e Tania Zucca lasciano l’esecutivo e vengono sostituiti da Paolo Setzu e Gilda Tatti. Per Setzu la delega all’agricoltura, per Tatti quella alla pubblica istruzione. Il sindaco Gianni Tatti, inoltre, ha annunciato una redistribuzione di deleghe nella giunta.

“Si tratta di un passaggio che avevamo previsto, quando si era assunto l’impegno di una sorta di staffetta ai due anni di mandato”, ha spiegato il sindaco Tatti. “Ringrazio per l’importante lavoro svolto gli assessori Vargiu e Zucca e formulo gli auguri di buon lavoro agli assessori Setzu e Tatti che subentrano”.

“L’amministrazione in questi anni ha portato a compimento alcuni importanti progetti per la nostra comunità e altri sono in programmi negli anni a venire, che ci vedranno impegnati per migliorare ancora il paese”.

