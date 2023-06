Stadio Is Arenas, tutti assolti per i reati più gravi: esultano Massimo Cellino e Mauro Contini

La Corte d’appello di Cagliari ha assolto “con formula piena” Massimo Cellino anche dall’ultima accusa che era rimasta in piedi, quella di peculato ora riqualificata in abuso di ufficio, confermando quindi la decisione del Tribunale sardo del 15 maggio di tre anni fa per la vicenda legata alla costruzione dello stadio di Is Arenas a Quartu Sant’Elena, utile ad ospitare le partite del Cagliari. Assolti anche l’ex sindaco di Quartu, il forzista Mauro Contini e l’allora assessore ai Lavori pubblici Stefano Lilliu, oltre al tecnico comunale Raffaele Perra.

Prescritte anche le violazioni urbanistiche per le quali Cellino era stato condannato a 2 anni. La Procura aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati: 3 anni e mezzo per Cellino, 4 per Contini e Lilliu, 3 anni e 3 tre mesi per Masala, due per Perra. A dieci anni dall’arresto, Massimo Cellino, oggi patron del Brescia Calcio, può esultare, idem l’ex sindaco Contini e gli altri due lavoratori comunali.