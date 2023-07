Stadio del Cagliari, Salvini fa da paciere fra Truzzu e Solinas: "Va fatto, senza danneggiare il commercio"

Nella due giorni in Sardegna del corposo antipasto di campagna elettorale per le regionale del 2024, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini promette che farà da mediatore sulla questione del nuovo stadio del Cagliari fra Comune e Regione. Ovvero fra i due litiganti, una volta alleati, Truzzu e Solinas. Sindaco e governatore da mesi hanno avviato una guerra fredda che li vede contrapposti e lontanissimi nelle loro posizioni, ma non solo: il finanziamento di 50 milioni promesso dalla Regione, e necessario per proseguire con il progetto, è completamente bloccato.

“Per me – dice Salvini – servono stadi nuovi in tutta Italia, Cagliari ha una squadra eccezionale, merita uno stadio nuovo e moderno. Penso che l’accordo tra Comune e Regione si possa trovare senza nuove enormi superfici commerciali per non danneggiare il commercio cagliaritano che ha già un’enorme concorrenza”, evidentemente nei centri commerciali, “però conto di incontrare anche il presidente del Cagliari Giulini perché la soluzione secondo me è a portata di mano”, ha detto Salvini.