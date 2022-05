Stadio del Cagliari. C’è un nuovo slittamento per la presentazione del progetto. A marzo, nel giorno dell’annuncio dell’accordo con Costim, il presidente rossoblù Tommaso Giulini, aveva dichiarato che le carte sul nuovo stadio sarebbero state consegnate agli uffici di palazzo Bacaredda a maggio al termine del campionato. Ma ieri, nel corso di un collegamento con Sky, dopo il clamoroso pari di Venezia che ha regalato la serie B al Cagliari al termine di un campionato disastroso, e prima del litigio col conduttore Caressa, il presidente ha parlato di “presentazione del progetto entro la fine di giugno”. Ancora un mese dunque per le carte definitive che dovranno incassare il via libera del consiglio comunale prima dell’appalto che servirà per dare il via ai lavori.

Secondo il cronoprogramma il vecchio Sant’Elia andrà giù nel 2023 e il Cagliari giocherà nel nuovo stadio a partire dal campionato di calcio 2025-2026. Si spera, a questo punto, in serie A.

L’investimento della società ammonta a oltre 120 milioni di euro. Il Cagliari ha imputato i ritardi all’esigenza di nuovi calcoli in virtù dell’aumento dei prezzi delle materie prime. E’ stato decisivo per l’accelerata degli ultimi mesi l’accordo con Costim, holding industriale che si occupa di rigenerazione urbana. Cagliari e Costim verseranno 30 milioni in un nuovo soggetto che dovrà realizzare l’opera, poi ci saranno i fondi della Regione (30 già in cassa) e del Comune (10 già disponibili) che serviranno per completare l’intervento. Il Comune potrà chiedere altri fondi al Governo.

Il piano. Nello stadio un hotel di lusso con centro benessere che sarà gestito da un gruppo internazionale del settore alberghiero. Niente più centro commerciale. Al suo posto un museo con la cittadella dell’innovazione che ospiterà anche laboratori per la formazione dei giovani.

Il mega investimento del Cagliari (fondi pubblici e privati) da oltre 120 milioni farà cadere una pioggia di denaro davanti a Sant’Elia e l’obiettivo dell’amministrazione comunale, ha dichiarato anche il sindaco Paolo Truzzu, è quello di coinvolgere il rione nella riqualificazione in programma.

Il Governo ha dato luce verde ai 20 milioni per la nuova viabilità del quartiere, coi quali sarà demolito il cavalcavia di viale Ferrara. E c’è un futuro anche per il canale di San Bartolomeo. Il paesaggista Nunes sta poi studiando, su mandato della Città metropolitana, la navigabilità del corso d’acqua. Nuove attività di ristorazione e intrattenimento potrebbero sorgere lungo le sponde del canale.

