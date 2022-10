Oristano

Un intervento di Daniele Rocchi (Silp Cgil) e Andrea Sanna (Camera del lavoro)

Parte da Oristano la richiesta di stabilizzazione dei circa 1.200 lavoratori cosiddetti somministrati impiegati al Dipartimento libertà civili e immigrazione di Questure e Prefetture, per i quali il contratto è in scadenza nei prossimi mesi.

Il segretario generale Silp Cgil di Oristano, Daniele Rocchi, e il segretario generale della Camera del lavoro di Oristano, Andrea Sanna, hanno scritto una lettera alle rispettive segreterie nazionali, chiedendo che sia presentata al neo ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ogni possibile soluzione per l’adozione “di un provvedimento normativo che consenta di stabilizzare, e quindi di assumere a tempo indeterminato, tutti i lavoratori somministrati che attualmente operano presso le questure e le prefetture”.

“Questa denuncia non è figlia di singolarismi, dettati da bisogni individuali”, spiegano Rocchi e Sanna. “Questi lavoratori sono di fondamentale importanza non solo per la Questura e la Prefettura di Oristano, che ne impegnano circa 6, ma anche per tutti gli uffici del territorio nazionale dove al tempo sono stati dislocati”.

“Al momento sono circa 1.200 i lavoratori in somministrazione presso il Ministero dell’Interno”, scrivono i sindacalisti, “di cui circa 600 somministrati da Manpower presso le Prefetture nell’ambito del progetto Emersione ex DL 34, 408 somministrati da Gi Group presso le Questure e 176 somministrati da Gi Group presso le Commissioni per il diritto di asilo e le Questure nell’ambito del progetto EMAS.com. Questi ultimi, pur lavorando presso le Questure, ricadono formalmente ed in maniera anomala sotto il Dipartimento libertà civili e immigrazione, adoperandosi nelle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno, ma anche svolgendo un lavoro di costante supporto all’attività ordinaria degli uffici del Ministero sul territorio”.

“Per tutti questi lavoratori, i contratti scadranno il prossimo 31 dicembre, con specifica proroga disciplinata dal decreto 21 marzo 2022 n.21, contenente Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, continuano Daniele Rocchi e Andrea Sanna, sottolineando come “lo stato di emergenza relativo al conflitto militare in corso non possa ritenersi superato”.

“È innegabile che tutta la Pubblica Amministrazione sia in affanno. Nel particolare, le Questure, gli uffici di polizia, anch’essi già in deficit di unità, si troveranno a dover operare anche in assenza di queste risorse indispensabili al buon andamento dei più settori atti alla programmazione di svariate attività relative ad una materia così complessa come l’immigrazione”, precisano i due sindacalisti. “Abbiamo oziato per ben due anni con l’impiego di queste figure, assicurando un fondamentale apporto ad attività sempre più gravose, soprattutto a causa del conflitto in Ucraina e degli sbarchi di migranti”.

“Non possiamo abbandonare questi lavoratori, queste famiglie, il buon servizio”, reclamano Rocchi e Sanna, ricordando “l’incontrollabile effetto domino legato al reale depotenziamento della forza lavoro, innescatosi già da tempo, a causa di pensionamenti e scelte scellerate in termini di assunzioni”.

“Chiaramente questa condizione ha dato vita ad un’equazione ineludibile”, spiega la lettera: “meno personale civile, in questo caso somministrato, più sofferenza al personale di polizia in forza presso gli uffici Immigrazione, ma soprattutto impoverimento dei servizi al cittadino”.