(ANSA) - SANTA TERESA DI GALLURA, 23 AGO - Uno stabilimento balneare abusivo è stato sequestrato dalla Guardia costiera a Santa Teresa di Gallura. Sotto chiave sono finiti 33 ombrelloni, 66 sdraio e lettini che occupavano, senza aver alcuna autorizzazione, 700 metri quadri di spiaggia. L'operazione è stata condotta dai militari della Capitaneria di porto di Santa Teresa e Palau. Il titolare dello stabilimento è stato denunciato per occupazione abusiva di demanio marittimo.

"La realizzazione di uno stabilimento abusivo - spiega la Guardia costiera - non garantisce all'utenza gli indispensabili presidi di sicurezza, come ad esempio il servizio di primo soccorso e il servizio di salvataggio svolto dai bagnini, costituendo al contempo una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori balneari che esercitano la loro attività imprenditoriale nel pieno rispetto delle regole".

"L'attività svolta sul litorale teresino - precisa il comandante della Capitaneria di La Maddalena, Renato Signorini - ha consentito di restituire alla fruizione della collettività un'area demaniale marittima vasta ed apprezzata, per la sua bellezza e per la sua posizione, che era stata ingiustamente occupata per scopi commerciali e pertanto sottratta al libero uso dei cittadini e dei turisti". (ANSA).



