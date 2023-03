Stabili le condizioni dell’uomo ferito nell’incidente sulla 292. Oggi i funerali di Ivan Iervolino

Riola Sardo

La ricostruzione dello scontro frontale vicino a Riola Sardo

La prognosi non è stata ancora sciolta, ma sono stazionarie le condizioni di salute di Alessandro Mura, 30 anni, di Oristano, rimasto gravemente ferito nel pauroso scontro di ieri sulla Statale 292 a Riola Sardo, dove ha perso la vita Ivan Iervolino, 50 anni, anche lui di Oristano.

Iervolino è morto sul colpo, sbalzato dall’auto in seguito al violento urto, mentre Mura è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari. Ha riportato la frattura di una gamba, una lesione al bacino e varie ferite per schegge di vetro, ma non corre pericolo di vita.

Intanto i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, accertando che l’auto di Ivan Iervolino è finita nella corsia nella corsia opposta e non è stato possibile evitare lo scontro frontale. Difficile invece da chiarire le cause di quella sbandata: un malore, un colpo di sonno o un tragico errore dovuto all’elevata velocità.

L’urto tra i due veicoli è stato fortissimo: entrambi i mezzi sono finiti in cunetta sui lati opposti della strada. La parte frontale dell’auto era completamente distrutta e il camioncino si è ribaltato su un fianco.

Il magistrato di turno ieri ha concesso il nulla osta ai familiari di Iervolino per il funerale: saranno celebrati oggi alle 15.30 a Oristano nella chiesa di San Giovanni Evangelista, nel quartiere di San Nicola dove viveva il cinquantenne.

Sabato, 25 marzo 2023