SS. Trinità, due maschietti e una femminuccia per salutare il 2020 e aprire il nuovo anno

Tre fiocchi al SS. Trinità di Cagliari: due maschietti e una femminuccia per salutare il 2020 e aprire il nuovo anno.

Cagliari,1 gennaio 2021 -Tre fiocchi, tutti con parto naturale, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale SS Trinità di Cagliari, diretto dalla Dott. Ssa Eleonora Coccolone, per chiudere l’anno 2020 e aprire il 2021.

L’ultimo nato, nel 2020, si chiama Michele ed è nato alle 20.23.

Il primo nato del 2021, sempre un maschietto, Nicolò venuto al mondo alle ore 00.12 con parto spontaneo tutto naturale.

Il parto è stato assistito dall’ostetrica Milena De Rosario e dalla dottoressa Luisella Manca.

Alle 00.27 è arrivato anche il fiocco rosa: la seconda nata nel 2021 è Ginevra.

Tutti i bimbi stanno bene e sono insieme alle mamme nel rooming-in.

Nella foto Nicolò, nato alle ore 00.12, peso 3470 gr, con mamma Giulia e papà Enrico di Cagliari.

