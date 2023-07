Ss 554 tra traffico impazzito e incidenti, l'ultima idea: "Facciamoci passare un tram"

È tra le strade più maledette di tutta la Sardegna. Condivisa tra 4 Comuni (oltre a Cagliari ci sono Quartu, Monserrato, Selargius e Quartucciu) da decenni attende lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza, quasi tutti rimasti sulla carta. Ogni tanto qualche rattoppo o sostituzione di guard rail, ma nulla di eccezionale. Con gli incidenti quasi all’ordine del giorno (nella foto a corredo dell’articolo, uno dei tanti schianti tra automobili). E l’ultima idea arriva dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu, come riporta L’Unione: “Facciamo passare una linea del tram sulla 554”. Solo uno dei tanti progetti per i quali si attende di capire se, dalla carta, si potrà passare alla reale fase organizzativa ed esecutiva. Per Truzzu dovrebbero essere sfruttati anche i fondi del Pnrr, e di tram ne ha parlato anche il sindaco Graziano Milia, precisando che dovrebbe arrivare anche una linea ferroviaria sino all’aeroporto. Ma in una strada dove gli incidenti sono quasi all’ordine del giorno e dove i progetti di tanti milioni di euro non hanno mai visto la luce, impossibile non pensare alle decine di migliaia di automobilisti che percorrono ogni giorno la 554.

I tempi di attesa per poter realizzare le rotaie e vedere passare i tram si attestano sui dieci anni e bisogna sapere il parere della Regione. A meno di un anno dalle nuove elezioni regionali, il tema non sembra essere in cima ai pensieri di Christian Solinas. E i “disperati” automobilisti e motociclisti che solcano la 554, Statale sulla quale quasi ogni Comune ha una ricetta diversa, sono quasi rassegnati all’idea che, almeno in tempi brevi, tanto per cambiare, nulla cambierà.