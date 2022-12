Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sul furgone e sull’Atm recuperato intatto sono in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo e del Ris di Cagliari. La speranza è che nella concitazione della fuga i ladri abbiano lasciato qualche traccia utile per le indagini.

Immediato l’allarme che ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri. Il furgone in fuga, scortato da un Bmw, è stato intercettato da una pattuglia sulla Statale 387, vicino al canile Shardana, a Selargius. Quattro uomini sono scesi frettolosamente dal furgone e sono spariti nei campi. Il conducente della Bmw invece non si è fermato ed è riuscito a fuggire assieme agli altri complici a bordo.

Alle 2.30 i malviventi – mascherati per non rischiare d’essere identificati grazie alle telecamere – hanno strappato dalla base la colonnina con la cassaforte e l’hanno caricata su un furgone, rubato qualche ora prima a Maracalagonis.

Sono in fuga a mani vuote i ladri – almeno otto – che nella notte hanno sradicato e portato via l’impianto Atm del distributore Eni Station a “Sa Iletta”, a Cagliari.

Fonte: Link Oristano

