“Squadre mobili di vaccinazione per raggiungere allettati e disabili”

Creare gruppi di vaccinazione mobili, per favorire la campagna di immunizzazione anti-Covid anche nei piccoli centri e a case delle persone estremamente vulnerabili, degli ultraottantenni non ancora immunizzati e dei soggetti fragili con difficoltà motorie che non possono spostarsi né essere trasportati. Lo prevede una proposta di legge presentata in Consiglio regionale da Desirè Manca (Movimento 5 stelle).

“Per potenziare la lotta alla pandemia”, spiega Manca, “occorre invertire la tradizionale dinamica del rapporto con l’utente, andando direttamente nei luoghi in cui egli risiede e, quando necessario, vaccinandolo a domicilio”.

“Per questo ho presentato una proposta di legge che ha come obiettivo l’istituzione di un servizio itinerante di vaccinazione, che preveda il reclutamento di medici e infermieri per la somministrazione delle dosi e – laddove l’organizzazione logistica non permetta di avere locali idonei in cui effettuarle – anche due ambulatori mobili. Abbiamo pensato a veri e propri team vaccinali itineranti, che si occupino sia della fase di accettazione, con tutto ciò che ne consegue in termini di privacy e consenso informato, sia dell’inoculazione e del controllo di eventuali reazioni avverse”.

“Pc portatile connesso alla rete e al sistema informativo vaccinale, frigorifero, dispositivi di protezione individuale, presidi medico chirurgici, farmaci per eventuali reazioni allergiche e bombola portatile di ossigeno”, evidenzia Manca, “sono soltanto alcune delle forniture che la Regione dovrà garantire in dotazione ai team mobili, su auto o camper in cui opereranno un medico vaccinatore accompagnato da infermieri e assistenti sanitari, capaci di assicurare l’adeguato svolgimento delle fasi di seduta vaccinale”.

“La vaccinazione dei soggetti impossibilitati a muoversi dal proprio domicilio”, conclude la consigliera regionale di minoranza, “dovrà essere pianificata in collaborazione con il medico di medicina generale, garantendo in tal modo una particolare attenzione nella valutazione clinica pre e post-vaccino. L’obiettivo di questa proposta di legge si può sintetizzare in poche parole ma è di fondamentale importanza: nessuno deve sentirsi abbandonato, nessun cittadino deve essere lasciato indietro”.

Giovedì, 6 maggio 2021

