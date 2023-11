Sputa e tenta di spegnere una sigaretta sul volto di un poliziotto: nuova aggressione in carcere

Bancali

La denuncia della Uil penitenziaria

Un detenuto della Casa circondariale di Bancali, a Sassari, ha tentato di spegnere una sigaretta in faccia a un poliziotto e gli ha sputato sul volto. L’episodio è avvenuto oggi nel circuito dove sono rinchiusi i terroristi internazionali.

Come ha riferito Michele Cireddu, segretario regionale della Uil penitenziaria, il detenuto ha chiesto di uscire dalla propria cella senza motivi validi. Al diniego dell’agente, l’uomo è andato escandescenza, ha insultato pesantemente il poliziotto per poi minacciarlo e ricorrere alla violenza.

“Il fallimento e il tracollo del sistema penitenziario è decretato anche e soprattutto da questi vili e ignobili soprusi a danno dei poliziotti”, ha detto Michele Cireddu. “Sono stati momenti estremamente concitati e carichi di tensione quelli vissuti dall’agente in servizio al controllo della sezione a Bancali dove sono richiuso i detenuti appartenenti al circuito AS 2 (reati di terrorismo). L’agente non si è fatto di certo intimorire e non ha acconsentito alla richiesta del detenuto. La reazione di quest’ultimo è stata quindi violenta, ha iniziato a insultare senza mezze misure il poliziotto che stava solo svolgendo il proprio servizio”.

“Non contento”, ha aggiunto Cireddu, “lo ha minacciato e, nel momento in cui l’agente si è avvicinato per constatare che non stesse mettendo in atto gesti inconsulti, ha cercato di spegnergli una sigaretta sul volto e ha sputato. Questi gesti rappresentano un piccolo spaccato di quello che quotidianamente devono subire i nostri poliziotti. Lo sputo in faccia è uno dei gesti più deprecabili che un individuo può mettere in atto, questa vile aggressione è l’emblema del fallimento del sistema penitenziario e certifica che sinora sia la politica che i vertici dell’amministrazione penitenziaria sono riusciti a creare solo aria fritta”.

Domenica, 12 novembre 2023