Cabras

Anche la Fondazione Mont’e Prama interessata in futuro e pronta a mettere a disposizione un’area

Chi aveva deciso di sposarsi all’interno del compendio di Tharros nei prossimi mesi probabilmente dovrà pazientare, o rinunciare. Per il momento l’area dell’antica città non è tra i luoghi del Sinis abilitati alle cerimonie dall’amministrazione comunale di Cabras, che appena qualche giorno fa con una delibera di giunta ha stabilito anche apposite tariffe. Ciò non vuole dire che a Tharros non ci si potrà sposare con una cerimonia da sogno, ma che probabilmente bisognerà attendere ancora prima che ciò sia reso possibile.

“In ragione della particolarità del sito e dei diversi enti coinvolti”, ha spiegato la vicesindaca di Cabras Alessandra Pinna, “il discorso Tharros è ancora in fase di studio”.

Nei giorni scorsi aveva manifestato un auspicio positivo anche il presidente delle Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni. “Sarebbe molto bello se in un futuro prossimo”, aveva scritto Muroni, “sulla scia del regolamento per i matrimoni presentato dalla vicesindaca di Cabras Alessandra Pinna, anche l’area archeologica di Tharros potesse entrare nel circuito”.

“A fine 2021”, ha evidenziato oggi il presidente della Fondazione, “la gestione del sito archeologico di Tharros è passata dalla Soprintendenza alla Direzione regionale musei Sardegna e presto passerà alla Fondazione Mont’e Prama. Sono state avviate le interlocuzioni, credo bisognerà attendere pochi mesi. La mia speranza è che tutto si concluda entro la fine dell’estate. Quando la Fondazione subentrerà alla Direzione regionale musei metteremo a disposizione del Comune di Cabras un’area del sito archeologico che riterremo idonea, affinché l’amministrazione comunale possa includere anche Tharros tra le bellissime location in cui sarà possibile celebrare i matrimoni”.

“Il Comune di Cabras”, ha detto ancora Muroni, “è centrale nell’attività della Fondazione Mont’e Prama. I due enti sono legati da un rapporto di massima collaborazione e totale condivisione dei programmi di valorizzazione”.

Una delibera di indirizzo approvata dalla giunta comunale di Cabras qualche settimana fa sulle location di matrimoni e unioni civili fa aveva dato mandato agli uffici affinché provvedessero all’individuazione e predisposizione di tutti gli adempimenti per l’istituzione delle aree destinate a queste celebrazioni. Completato l’iter, nei giorni scorsi il Comune di Cabras ha ufficializzato le otto aree scelte e le tariffe. In questa fase non è stata però inclusa Tharros, che pure compariva nel precedente atto di indirizzo.

Sono state confermate le spiagge di Is Arutas, Maimoni e Mari Ermi, piazza Stagno a Cabras e la borgata di San Salvatore di Sinis. Tra i luoghi da sogno anche la spiaggia, l’istmo e la cupola di San Giovanni di Sinis (che non era citata nella prima delibera di giunta).

Lunedì, 28 marzo 2022

