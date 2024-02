Ales

Tanti servizi ai cittadini e interessanti iniziative culturali

Promozione della lingua sarda e delle crescita delle competenze comunicative degli utenti. Questi alcuni degli obiettivi del nuovo sportello linguistico che ha aperto i battenti nel municipio di Ales, al servizio di 12 comuni dell’Alta Marmilla.

Tra i servizi offerti la possibilità di utilizzare la lingua sarda, sia orale che scritta, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e per il disbrigo di pratiche. Gli operatori sono inoltre a disposizione di cittadini, amministratori, insegnanti, associazioni e biblioteche per fornire informazioni e approfondimenti sulla lingua. Non mancheranno inoltre consulenze bibliografiche, sitografiche, ortografiche, grammaticali, didattiche e giuridico-normative.

Gestito dalla società cooperativa L’Altra Cultura di Oristano e finanziato dalla Regione Sardegna, il servizio sarà operativo fino al 30 novembre per 12 ore settimanali, tutti i mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14.

Gli operatori potranno recarsi anche negli altri paesi che partecipano al progetto: Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Pau, Ruinas, Senis, Usellus e Villa Verde.

Come ha ricordato Francesco Mereu, sindaco di Ales – comune capofila – il progetto prevede inoltre l’organizzazione di due corsi di alfabetizzazione in lingua sarda e di un’iniziativa culturale intitolata ‘Apri il cassetto’, che vuole far emergere poesie, racconti, opere teatrali e altri scritti in sardo che non siano mai stati pubblicati. I laboratori presso le scuole e biblioteche e gli incontri culturali si potranno svolgere fuori dagli orari dello sportello.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi allo sportello linguistico anche telefonicamente (ai numeri 0783.911350 – 349.6025986) o via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Sabato, 17 febbraio 2024