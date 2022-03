Dal 15 al 18 aprile alla scoperta dei comuni delle Due Giare

Per tre giorni sport, natura e un po’ di cultura. E il gran finale il quarto giorno, per Pasquetta, con musica, animazione, sapori e prodotti locali. È stato definito il programma della nuova edizione di “Myland Cross Experience”, questa volta in versione pasquale con una proposta adatta per tutta la famiglia.

Il Consorzio Turistico “Due Giare” non ha disatteso le aspettative e ha mantenuto le promesse. Dal 15 al 18 aprile, a piedi o in bici, alla scoperta dei tredici comuni delle Due Giare fra natura, archeologia, cultura, tradizioni ed enogastronomia.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati”, ha sottolineato il presidente del Consorzio Lino Zedda, “un ricco programma con diversi eventi collaterali. Speriamo davvero che in tanti scelgano di trascorrere i giorni delle festività pasquali in compagnia della nostra Marmilla e dei nostri tesori”.

“Myland è un progetto innovativo per vivere in modo ecosostenibile e attivo il nostro territorio”, ha aggiunto sempre Zedda, “per scoprire la Marmilla lungo percorsi interattivi da compiere a piedi o in bici su strade di penetrazione agraria e sentieri boschivi”.

“Myland Cross Experience”, organizzata dal Consorzio turistico Due Giare con la gestione tecnica affidata alla società “Sardinia Trail Running”, avrà come quartier generale il centro servizi “Myland” di Albagiara, gestito dalla società Andrenalinas di Andrea Solinas. Dal centro servizi partiranno i percorsi ad anello per un totale di 120 chilometri, di corsa o camminando. Quattro i tracciati, da 30 chilometri ciascuno. Ogni partecipante potrà scegliere nella stessa giornata se percorrere 30 o 60 chilometri. Un viaggio a piedi in mezzo alla natura, da quest’anno anche in bicicletta, contando solo sulle proprie forze e i propri piedi.

Le date: dal 15 al 18 aprile. Venerdì 15 alle 8 il briefing degli atleti, alle 8,30 la presentazione dell’evento, alle 9 la partenza in mountain bike e alle 9,15 a piedi. Sabato 16 alle 7 la partenza in bici e alle 7,15 a piedi e stesso programma per domenica e lunedì 18.

“Una ricca proposta anche per i componenti del nucleo familiare che non parteciperanno all’evento sportivo”, hanno annunciato Zedda e Gianni Mureddu di “Sardinia Trail Running”. Venerdì 15 alle 17 la presentazione del libro “L’unico mondo possibile” di Vania Erbì, sabato 16 alle 14 escursione guidata in bici sull’altopiano della Giara.

Lunedì 18 una giornata densa di iniziative: dalle 9 alle 13 escursione libera con guida al villaggio nuragico “Brunc’eS’Omu” di Villa Verde, escursione guidata a piedi e in bici sulla Giara e circuito interno in mountain bike per i bambini. Dalle 13 alle 15 pausa pranzo, alle 16 premiazione e consegna degli attestati, alle 17 musica e animazione con Claudia Aru, alle 18 degustazione guidata a base di legumi con la Pro loco di Albagiara, alle 20 chiusura dell’evento. “Un evento sportivo e culturale per vivere insieme le festività pasquali”, ha concluso il presidente delle Due Giare.

Per registrarsi è sufficiente entrare nel sito myland-cross-experience.it alla pagina iscrizioni e compilare il modulo in ogni sua parte, allegando certificato un medico aggiornato e la ricevuta di pagamento. C’è tempo sino al 10 aprile 2022. Nello stesso sito è presente anche il regolamento dettagliato della manifestazione.

“Ricordiamo che gli iscritti alla prima edizione della scorsa primavera, ridimensionata poi a causa dell’emergenza coronavirus, potranno iscriversi gratuitamente, senza pagare la quota”, ha ricordato Mureddu. “Gli iscritti nel 2021 devono comunque confermare la partecipazione compilando il modulo che trovano nel sito e allegando il certificato medico aggiornato”.

Martedì, 29 marzo 2022