Sport in parchi Cagliari, via a S. Michele con Dalia Kaddari - Sardegna

Sport nelle aree verdi a Cagliari, dalle arti marziali alla ginnastica passando per yoga e pallamano. Domenica il via agli appuntamenti dal parco di San Michele. Il progetto, promosso e finanziato da "Sport e Salute", è condiviso e co-finanziato dal Comune di Cagliari. Obiettivo: promuovere il benessere attraverso l'attività fisica attraverso le lezioni gratuite impartite dalle sei associazioni vincitrici del bando comunale, per un totale di 390 ore, dal venerdì alla domenica.

Testimonial sarà Dalia Kaddari, atleta olimpica e velocista nazionale in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro: domenica supervisionerà le attività di tutte le sei organizzazioni coinvolte.

Per poter partecipare alle lezioni è sufficiente presentarsi al Parco di San Michele nei giorni e negli orari stabiliti, senza bisogno di prenotazioni. In programma lezioni di arti marziali miste per bambini, pallamano, stretching, functional training, difesa personale, yoga per donne, ginnastica respiratoria, apnea a secco, respiro e rilassamento per over 65, zumba per over 65.



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna