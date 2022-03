L’avviso è destinato alle ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle ASD/SSD, affiliate a FSN/DSA/EPS che presentino istruttori in possesso di Laurea in Scienze Motorie, diploma ISEF o patentino di tecnico di I livello. Saranno selezionate da un minimo di 3 sino a un massimo di 6 ASD/SSD.

L’obiettivo del progetto è la promozione al contempo di nuovi modelli di pratica sportiva all’aria aperta e l’utilizzo delle aree verdi per l’attività delle associazioni e società sportive, in sinergia con il Comune.

Obiettivo sport, e sport all’aria aperta. Gratuito, salutare, rigenerante per poter ricaricare le pile e affrontare una nuova settimana. Da ieri e fino a mercoledì 30 marzo 2022, è disponibile, nell’area Bandi e Avvisi del portale comunale, l’avviso pubblico per l’adesione di associazioni e società sportive dilettantistiche al progetto denominato “Sport nei Parchi”, promosso da Sport e Salute e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, in collaborazione tra Comune di Cagliari, Sport e Salute e le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

