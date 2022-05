Sport equestri: spettacolo a Tanca Regia con le gare di completo, dressage e Coppa Italia Club per pony

Tre giorni intensi, con ben tre discipline e circa 150 binomi ad affollare i diversi campi dell’impianto Agris di Tanca Regia ad Abbasanta.

Completo- Spettacolare la prova di cross country che ha chiuso domenica mattina la tappa Circuito MIPAAF di Concorso Completo di Equitazione I Periodo, Progetto Sport e Concorso Completo Nazionale ELITE – Cat. Welcome. I 40 binomi si sono confrontati su un terreno naturale con ostacoli composti da tronchi e “casette” e persino un laghetto.

La prova di cross country è stata sommata alle due che fanno parte del completo: il dressage e il salto ostacoli, gare disputate sabato. Nei 4 anni in evidenza Luca Riccardi su Cicca e Caramella Club, Giacomo Pisano su Cornet, Piero Pala su Caio Sitte, Riccardo Dettori su Country Girl e Giovanni Onnis su Calidone.

Nei 5 anni Salvatore Brandinu ha svettato su Baschibara sia nel dressage sia nel salto ostacoli, mentre Piero Pala su Bizante è andato bene in tutte e tre le prove. Da segnalare anche il rendimento complessivo di Stefano Cossu su Birbone e Carlo Iuri Ala su Bozza.

Dressage- Venerdì sera invece si è disputata la Tappa 1 Trofeo Agris di dressage, riservata ai cavalli 4 e 5 anni nati e allevati in Sardegna.

Nei 4 anni doppietta di Andrea Guspini che ha vinto su Cloe e ottenuto il secondo posto con Clizia de Sa Pittada. Terzo posto per Filippo Sanna Randaccio su Queen of Season.

Nei 5 anni successo di Filippo Sechi su Barein e secondo posto ex equo per Iuri Carlo Ala su Bozza e Francesco Corrias su Belindo.

Pony- Sabato e domenica due giornate dedicate anche alla festosa invasione dei cavalieri e amazzoni giovanissimi (in tutto una novantina di binomi) per la 2^ Tappa sarda della Coppa Italia Club, divisione federale per le Ponyadi, che ha proposte ben 24 prove non solo di gimcane e giochi ma anche di dressage e salto ostacoli.