Sport e spettacoli sino a Halloween in calendario Arzachena - Sardegna

(ANSA) - ARZACHENA, 25 MAG - Sarà un'estate ricca di eventi, che arriveranno fino al 31 ottobre con la festa di "Halloween - Li molti e molti", quella prevista dall'amministrazione comunale di Arzachena che ha diffuso il calendario di appuntamenti sia nel centro della cittadina che a Cannigione, la sua località sul mare.

Associazioni culturali e sportive, agenzie di spettacoli e compagnie di artisti hanno collaborato con gli assessorati alla Cultura e allo Sport per la realizzazione di "Arzachena eventi 2023".

I primi appuntamenti saranno nel fine settimana del 27 e 28 maggio a Cannigione, che ospita la Passeggiata sul golfo e la Regata zonale Laser. Sarà poi la festa sul mare di Cannigione in onore di San Giovanni Battista, il 23 e 24 giugno, uno dei momenti più significativi del calendario arzachenese, a cui si aggiunge la prima Notte Bianca dell'anno e il concerto di Fausto Leali.

A Ferragosto, sempre Cannigione ospiterà lo spettacolo Arzaviglia con Eventi Verticali su di un palco sospeso nel vuoto e poi gli immancabili fuochi d'artificio. Il centro storico con la sua scalinata di Santa Lucia sarà, invece, il palcoscenico per tre serate in unplugged al belvedere: il 22 giugno si esibirà Franca Masu, il 6 luglio Sagi Rei e il 3 agosto Antonella Ruggiero.

Anche la località di Baja Sardinia ospiterà dei concerti al tramonto il 31 e il 6 agosto. Tra le novità, il 12 e 13 luglio fa tappa in città il "Rumore BIM Festival", evento ispirato a Raffaella Carrà che svela nuove promesse dello spettacolo.

Per quanto riguarda lo sport Arzachena ospiterà la Coppa Italia Techno 293 dal 29 al 30 giugno, il Torneo Smeraldo di tennis dal 31 luglio al 13 agosto e il Rally Terra Sarda dal 6 al 8 ottobre. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna