“Su invito del gruppo folk arcidanese, presieduto da Gigliola Zedda, il nostro paese ha ospitato un gruppo folkloristico polacco e uno di Bonorva, che dopo essersi cimentati in un triangolare a calcetto si sono esibiti in piazza libertà con canti e balli tradizionali”, fa sapere il sindaco Fanari. “Tutte le manifestazioni sono state molto partecipate e apprezzate. Finalmente si torna alla normalità a dialogare e divertirsi, tra amici e con le famiglie. Dopo questi due anni di pandemia, partecipare ad eventi di questo genere riaccende la speranza e riempie il cuore”.

I partecipanti, provenienti da tutta la Sardegna, con auto da corsa e storiche, hanno sfilato per le vie del paese per poi viaggiare in direzione Terralba, Marceddì e Sant’Antonio di Santadi. Pranzo finale per tutti al ristorante Olimpia di Tanca Marchese.

“La manifestazione si è sviluppata nell’intero fine settimana. Nella giornata di domenica è stato servito il pranzo organizzato dal comitato per tutti i partecipanti e nel pomeriggio si sono svolti gli spareggi e le premiazioni. Tantissimi e ricchissimi i premi previsti per i primi tre classificati di ciascuna disciplina”.

Foto di Silvano Fadda

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail