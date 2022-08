Sport e inclusione, vaucher 250 euro a giovani svantaggiati - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 AGO - Un voucher fino a 250 euro da destinare ai giovani provenienti da famiglie svantaggiate per coprire le spese di iscrizione e frequenza di corsi sportivi.

L'avviso sarà pubblicato dal Coni e il progetto avrà una durata di nove mesi. Destinatari saranno i ragazzi tra 14 e 19 anni, mentre i Comuni interessati sono quelli sotto i 30mila abitanti, quindi quasi tutti, e Isee inferiore a dodicimila euro. Il progetto si chiama Vispi (Voucher iscrizione sport per l'inclusione), è stato approvato con delibera di Giunta su proposta dell'assessore dell'Istruzione Andrea Biancareddu, ed è frutto dell'intesa con la presidenza del Consiglio dei ministri.

"La Regione, tramite l'assessorato della Pubblica istruzione, è la prima in Italia a stipulare un accordo con il dipartimento Politiche Giovanili - ha spiegato Biancareddu - Durante il periodo scolastico, daremo la possibilità a ragazzi poco abbienti di poter socializzare, di crescere e giocare, perché dopo due anni di pandemia i nostri giovani hanno sofferto e devono riprendere la loro vita". Le risorse verranno erogate tramite il Coni e andranno direttamente alle palestre con un duplice risultato: dare lavoro alle stesse palestre ma anche la possibilità ai ragazzi di poterle frequentare. (ANSA).



