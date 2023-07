Sport e disabilità: contributi per gli ausili che permettono di praticare attività amatoriali

Oristano

Domande alla Asl di Oristano entro il 31 luglio

Anche la Asl 5 di Oristano ha pubblicato nell’Albo pretorio l’avviso pubblico per l’erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica, in ottemperanza a una deliberazione della Giunta regionale.

Le risorse per sostenere l’erogazione dei contributi sono pari a 145.107 euro da dividere tra tutte le Asl sarde.

I dispositivi medici oggetto dell’avviso hanno come funzione il superamento delle limitazioni motorie della persona disabile, per consentirle di praticare attività sportive amatoriali individuali e il raggiungimento o il miglioramento delle potenzialità della persona, in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e sportiva.

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, al momento della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti: residenti nel territorio dell’Azienda socio-sanitaria locale 5 di Oristano; amputati di arto e/o affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi; invalidi civili o in attesa di riconoscimento, se maggiorenni; in fascia di età compresa tra i 10 e i 64 anni compresi; praticanti, o in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali come attestato da certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive, rilasciato da medico specialista in medicina dello sport dipendente/convenzionato con il sistema sanitario regionale.

Ogni possibile beneficiario può richiedere un solo dispositivo medico finanziato con il bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere spedite alla casella pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 31 luglio.

Sul sito della Asl 5 di Oristano l’avviso completo.

