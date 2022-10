“Un viaggio sportivo”, ha detto Maria Sebastiana Moro, sindaca di Tramatza e da sei anni appassionata fitwalker, “che diventa anche occasione di apprendimento e confronto con altre realtà, dalle quali si può imparare tanto, anche per prendere spunti e idee da riproporre in terra sarda”.

Anche il gruppo Fitwalking Oristano, guidato dall’istruttore Walter Piras, ha partecipato all’Ecomaratona del Chianti classico, in Toscana. Sono stati ben 48 i fitwalker oristanesi, in prevalenza donne, che lo scorso fine settimana si sono presentati al via della quindicesima edizione della manifestazione.

Il gruppo Fitwalking Oristano alla Ecomaratona del Chianti Classico - Foto Lucio Deriu

Fonte: Link Oristano

