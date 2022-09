Spopolamento: Giunta, 7 mln per bonus bebè in piccoli Comuni - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Via libera dalla Giunta regionale alle linee guida per l'erogazione dei contributi a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la propria residenza nei Comuni con popolazione sotto i tremila abitanti.

La misura - prevista nell'ultima legge Finanziaria - consentirà alle famiglie, anche composte da un solo genitore, di ricevere un assegno mensile di 600 euro per il primo figlio nato, adottato o in affido pre-adozione nel 2022, e di 400 euro per ogni figlio successivo fino al compimento del quinto anno d'età.

Per il 2022 le risorse destinate al bonus ammontano a oltre sette milioni di euro. Saranno gli stessi Comuni, a cui saranno trasferite le risorse, a pubblicare gli avvisi per l'erogazione del contributo. "Con questo provvedimento aggiungiamo un tassello fondamentale nel quadro generale delle misure che la Regione sta mettendo in campo a contrasto dello spopolamento e per il rilancio dello sviluppo dei Comuni più piccoli", ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas.

"Beneficiari delle risorse saranno i 275 Comuni sotto i tremila abitanti - secondo quanto rilevato al 31 dicembre 2020 - e le famiglie residenti, che potranno eventualmente cumulare il contributo con altre misure", ha sottolineato l'assessore alla Sanità e all'Assistenza sociale Mario Nieddu che ha portato la delibera in Giunta. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna